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الأحد، 01 يوليه 2018 03:12 م
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المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ182 مليار جنيه خلال يوليو الجارى

الأحد، 01 يوليه 2018 02:05 م
المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ182 مليار جنيه خلال يوليو الجارى محمد معيط - وزير المالية
أ ش أ
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أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 182 مليار جنيه خلال يوليو الحالى.

 

وذكرت الوزارة - فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة اليوم الأحد أنه سيتم طرح أذون خزانة أجل 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5.41 و5.41 و250.40 و750.42 مليار جنيه على التوالى.

 

وأضافت الوزارة، أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يوليو 2021) بقيمة 4 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق يوليو 2023) بقيمة 250.5 مليار جنيه".

 

وأوضحت المالية، أنه سيتم طرح سندات أجل 8 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 750.3 مليار جنيه.


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