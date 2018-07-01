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الأحد، 01 يوليه 2018 02:32 م
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"القومى للمرأة" يشيد بقرار تعيين أول إمرأة مديرا للمعهد القومى للإدارة

الأحد، 01 يوليه 2018 12:35 م
"القومى للمرأة" يشيد بقرار تعيين أول إمرأة مديرا للمعهد القومى للإدارة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، لإصدارها قرار بتعيين الدكتورة شريفة شريف، لتكون أول امرأة تتولى منصب المدير التنفيذي للمعهد.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن امتنانها لما تقوم به الدكتورة هالة السعيد من جهود في تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية  ، واتاحة الفرص أمامها لإثبات قدراتها و كفائتها ، فضلًا عن دور الوزارة في توفير برامج الحماية الاجتماعية اللازمة للمرأة في مصر.
 
كما توجهت رئيسة المجلس بالتهنئة إلى الدكتورة شريفة شريف ، متمنية لها النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الهام.
 
 
 
يذكر أن الدكتورة شريفة الشريف حاصلة على درجة البكالوريوس عام 1987 والماجستير في الادارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلي الدبلومة الأمريكية الثانوية من الكلية الأمريكية بالقاهرة، وعلي درجة الدكتوراه من جامعة ساسكس بإنجلترا، وعملت بالسابق رئيسا لمركز أبحاث ودراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم اليساسية جامعة القاهرة، كما عملت كأستاذ الإدارة العامة بذات الكلية، وحالياً تشغل منصب وكيل كلية لشئون البيئة والخدمة المجتمعية ورئيس قسم الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل.
 
 
 
 
 
و د. شريفة لها خبرة لأكثر من خمسه عشر عاماً فى تدريس عدة مجالات منها الإدارة العامة، الموارد الادارية، المسئولية الإجتماعية للشركات، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال الإجتماعية، الإدارة البيئية، ودراسات النوع والحوكمة، كما أنها قامت بنشر أكثر من عشرين بحثاً ومقالاً فى الدوريات والمجلات المحلية والدولية فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتها.
 
 
وحصلت الشريف على عدة جوائز منها جائزة الشرف العليا للآداء المتميز بالعلوم الإجتماعية من الكلية الأمريكية الثانوية بالقاهرة، منحة مساعد مدرس لبرنامج الماجستير فى الإداره العامة من الجامعة الأمريكية، منحة Chevening الدراسية إلى المملكة المتحدة من 1995-2000، شهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 2007 -2009 و 2015- 2016، وشهادة تقديرلتحقيق أعلى تقييم طلابى بكلية إدارة الأعمال بالكلية الكندية الدولية بالقاهرة 2010 – 2013.
 

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المجلس القومى للمراه

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