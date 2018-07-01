القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ال.غ"23 عاما عاطل ومقيم داوير بحوزته سلاح أبيض "سكين "والمتهم "حسن.ف.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "هشام.خ.أ"26 عاما عاطل ومقيم شارع طنطا بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.م"20 عاما عاطل ومقيم القصاصين بحوزته سلاح ابيض"كتر" والمتهم "محمد.ع.ع"24 عاما عاطل ومقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض"سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات