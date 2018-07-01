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الأحد، 01 يوليه 2018 09:20 م
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القبض على مزارعين هاربين من 3 أحكام بالمؤبد فى التل الكبير بالإسماعيلية

الأحد، 01 يوليه 2018 08:37 م
القبض على مزارعين هاربين من 3 أحكام بالمؤبد فى التل الكبير بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على مزارعين هاربين من 3 أحكام بالمؤبد فى التل الكبير بالإسماعيلية.

 

وكان العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه، بضبط كلا من المتهم "السيد.ع.ف" 23 عاما مزارع ومقيم التل الصغير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2666 لسنة 2016 جنايات مركز الصالحية الجديدة شرقية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى" والمتهم "خالد.م.ف" 32 عاما مزارع ومقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 34 لسنة 2016 جنايات مركز الصالحية الجديدة شرقية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى وعاهة مستديمة" والجناية رقم 2166 لسنة 2016 جنايات مركز الصالحية الجديدة شرقية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح نارى".

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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