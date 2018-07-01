العراق يصدر 105 ملايين برميل بإيرادات أكثر من 7.3 مليار دولار خلال أبريل

كتب أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن معدل الصادرات والإيرادات المتحققة، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 105.6 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من 7.3 مليار دولار خلال شهر أبريل من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق، فيما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك.

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن المعدل اليومى للصادرات بلغ 3.5 مليون برميل بمعدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.322) دولاراً.