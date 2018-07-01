"الزراعة" توصى بإيقاف رش المبيدات قبل جمع ثمار 5 أصناف عنب بـ15 يوما

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة إرشادية لمزراعى العنب، خاصة الأصناف مبكرة النضج، وتحذر من استخدام المبيدات أثناء جمع الثمار خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية أنه من أهم عمليات الممارسات الزراعية فى حدائق العنب جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومى والبناتى بأراضى الوادى وفى أواخر الشهر البدء فى جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالى والروزاكى والموسكات.

وقال تقرير المحاصيل البستانية إنه يجب إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة قبل الجمع بـ(2-3) أسابيع، بالإضافة إلى منع الرى فى مزارع الدلتا عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات، وذلك حتى جمع المحصول، وعند ملاحظة علامات العطش على الأشجار تعطى رية خفيفة على الحامى.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية أن تروى الأصناف التى تم جمع ثمارها للمساعدة فى نضج الخشب، وإعادة وضع الخشب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض، وذلك فى التربية الرأسية، برنامج الرى بالتنقيط (لتر/يوم / شجرة)، عمر الأشجار السنة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة، يوليو 8 / 18 / 28 / 32-36.