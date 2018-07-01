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الأحد، 01 يوليه 2018 05:57 م
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الداخلية تتوصل لمرتكبى السطو على شركة أجهزة كهربائية بالدقى وتضبط المتهمين

الأحد، 01 يوليه 2018 04:58 م
الداخلية تتوصل لمرتكبى السطو على شركة أجهزة كهربائية بالدقى وتضبط المتهمين المتهمون بالسطو على شركة أجهزة كهربائية بالدقى
كتب دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الجيزة والقليوبية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مسئول مبيعات أحد فروع شركة أجهزة كهربائية بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 300 ألف جنيه وأجهزة محمول ولاب توب.

 

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكبى واقعة سرقة مندوب مبيعات بأحد فروع شركة للأجهزة الكهربائية أثناء تواجده بفرع الشركة بشارع مصدق دائرة قسم شرطة الدقى، حيث فوجئ بدخول مجهولان وهدداه بطبنجة "صوت"وسلاح أبيض واستوليا منه على خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى 300 ألف جنيه وبعض الهواتف المحمولة وأجهزة لاب توب وفروا هاربين مستقلين سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية.

 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات فقد أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من محمد.م.ف، 45 سنة وأحمد.م.س، 25 سنة عاطل وأيمن.م.ع، 37 سنة مندوب مبيعات بالمحل المشار إليه وأحمد.ف.ا، 28 سنة، تاجر سيارات "هارب" جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين عدا الرابع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع، وقرر الثالث أنه نظرًا لعمله بالفرع وعلمه باحتواء الخزينة على مبالغ مالية كبيرة فقام بالاتفاق مع الرابع على سرقة المحل أول أيام العيد مُستغلًا عدم تواجد موظفين الفرع وتواجد موظف بمفرده فاستعان الرابع بباقى المتهمين وتوجهوا للفرع.

 

وأضاف المتهم قائلا: "أنتظر الثالث والرابع داخل السيارة ودلف الأول والثانى للفرع وأشهر الأول طبنجة صوت وهددا المُبلغ واحتجزاه فى أحد الغرف واستوليا على الخزينة وبها مبلغ 270 ألف جنيه وباقى المسروقات من المخزن وهربوا بالسيارة وتوجهوا عقب ذلك لصاحب مكتب تسويق عقارى بمنطقة العبور "صديق الرابع " وتركوا جزء من المسروقات بحوزته على سبيل الأمانة".

 

وأضاف المتهم، أن شريكهم الرابع أخبرهم أن المبالغ المالية مسلسلة ويمكن تتبعها واتفق معهم على تبديلها بمعرفته وأنه سيقوم بتصريف باقى المسروقات التى بحوزته، وتم ضبط صاحب مكتب التسويق العقارى وإعترف وبإرشاده تم ضبط 58 هاتف محمول - لاب توب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وباقى المسروقات.

 


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