الجيش اليمنى يصد هجمات للمليشيات الحوثية فى مديرتى التحيتا والدريهمي

عدن أ ش أ

أسرت قوات الجيش اليمنى 30 عنصراً من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من ‏إيران ‏أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع محررة فى منطقة الجبيلية شرقى مديرية ‏التحيتا جنوب ‏محافظة الحديدة.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر ميدانى يمنى " إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ‏ومحاولات ‏تسلل على موقع تمركزها فى مديرية ‏التحيتا والدريهمى نفذتها المليشيا الانقلابية"‏.

وأضاف المصدر أن القوات شنت ‏هجوماً ‏معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقى التحيتا ‏وتمركزت فى عدد من المواقع.، وفى ذات السياق، أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا ‏الانقلابية على مواقع لها فى مديرية ‏الدريهمي، جنوب الحديدة.‏

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر ‏المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من ‏القتلى والجرحى فيما ‏لاذ الباقون بالفرار.‏