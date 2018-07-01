الجيش اليمنى يصد هجمات للمليشيات الحوثية فى مديرتى التحيتا والدريهمي

أسرت قوات الجيش اليمنى 30 عنصراً من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع محررة فى منطقة الجبيلية شرقى مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر ميدانى يمنى " إن قوات الجيش والمقاومة اليمنية تصدت لعدة هجمات ومحاولات تسلل على موقع تمركزها فى مديرية التحيتا والدريهمى نفذتها المليشيا الانقلابية".
وأضاف المصدر أن القوات شنت هجوماً معاكساً وحققت تقدماً كبيراً شرقى التحيتا وتمركزت فى عدد من المواقع.، وفى ذات السياق، أحبطت القوات هجوماً مماثلاً للمليشيا الانقلابية على مواقع لها فى مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تعاملت مع العناصر المهاجمة وكبدتهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فيما لاذ الباقون بالفرار.
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