الجيش الإسرائيلى يدفع بقوات برية إلى هضبة الجولان المحتل

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى دفع بقوات جديدة إلى هضبة الجولان، من بينها قوات برية ومدرعات وآليات وناقلات جند، موضحة أن السبب وراء الدفع بهذة القوات هو التطورات الأخيرة فى جنوب سوريا، وهو رفض المعارضة وقف إطلاق النار مع الجيش السورى برعاية روسية.

وأضافت الإذاعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قال فى افتتاح الجلسة الأسبوعية اليوم الأحد إنه رغم ذلك سيواصل الجيش الإسرائيلى تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين .

وأوضحت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية أكدت على التزامها باتفاق 1974 المتعلق بعدم تدخل الجيش الإسرائيلى فى الأراضى السورية بعد تفريق القوات الذى تم فى نفس العام.