video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

الأحد، 01 يوليه 2018 09:16 ص
التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز
إضافة تعليق
قالت وزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش بالوزارة أجرى زيارات مفاجئة لعدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
 
 
وأضافت الوزارة فى بيان، أن قطاع التفتيش قام بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.
 
 
ومن المقرر أن يتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقرير تفصيلى من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يلتقى سفير كازاخستان لبحث التعاون المشترك بين البلدين

وزير التنمية المحلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة 30 يونيو

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان أهم المشروعات والتعاون المشترك

وزاره التنميه المحليه

اخبار التنميه المحليه

قطاع التفتيش

محافظات مصر




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة