التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

ماجد تمراز

قالت وزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش بالوزارة أجرى زيارات مفاجئة لعدد من المحافظات لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضافت الوزارة فى بيان، أن قطاع التفتيش قام بمراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص.

ومن المقرر أن يتلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقرير تفصيلى من قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء عن تلك الحملات المفاجئة وأهم ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات لاتخاذ اللازم .