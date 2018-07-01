"التموين" تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو، اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال شركتى الجملة حيث سيتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، توفير السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يوليو الجارى، وصرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، خاصة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة بجانب العديد من السلع الأخرى، لافتا إلى أنه سيتم فتح فروع مخازن وفروع الجملة لدى الشركة بمحافظات الوجه القبلى اليوم الأحد لصرف السلع المدعمة للبقالين، إضافة إلى أنه يتمتوفير كافة المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.