التعليم: ضبط 7 حالات تداول أسئلة على صفحات الغش بامتحانى الجيولوجيا والفلسفة

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 11 حالة غش بامتحانات اليوم للثانوية العامة منها 7 حالات تداول أسئلة عبر الانترنت، والباقى حالات غش بالمحمول.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب وسوف يحرم الطلاب من الامتحانات لمدة عامين، موضحا أن الوزارة تعمل فى مصلحة الطلاب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت 3 يونيو الماضي وانتهت اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، وأدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا أدوا الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.