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التعليم: ضبط 15 حالة غش اليوم بامتحان الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق

الأحد، 01 يوليه 2018 11:36 ص
التعليم: ضبط 15 حالة غش اليوم بامتحان الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنi تم ضبط قرابة 15 حالة غش اليوم خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات مواد الاستاتيكا والجيولوجيا والفلسفة والمنطق، موضحة أن أكثر حالات الغش فى الفلسفة والمنطق. 
 
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 

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الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الجيولوجيا 2018

تسريب امتحان الجيولوجيا 2018

تسريب امتحان الفلسفة 2018

امتحان الاستاتيكا 2018

تسريب امتحان الاستاتيكا




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