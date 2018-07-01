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التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء

الأحد، 01 يوليه 2018 10:08 ص
التعليم العالى: حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية إلكترونيا.. الثلاثاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالى، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا  من بعد غد الثلاثاء، من خلال خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكترونى للراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات التى تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، على أن يستمر التسجيل لأداء الاختبار بالكليات حتى يوم الإثنين 23 يوليو الجارى.
 
وتشمل كليات القدرات: كليات التربية الرياضية. شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة). كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بنى سويف ). كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا . شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.
 
ويتم تسجيل موعد اختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب في أداء الاختبار بها على الموقع الإلكترونى للتنسيق.
 
 

 


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