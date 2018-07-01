اغتيال صحفى فى جنوب المكسيك قبيل انطلاق الانتخابات

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت السلطات المكسيكية، أمس السبت، إن صحفيا قتل فى ولاية كوينتانا رو الواقعة فى جنوب البلاد فى أحدث حوادث قتل الصحفيين قبيل الانتخابات الرئاسية التى تجرى اليوم ويشوبها العنف.

وقالت حكومة الولاية فى بيان إن خوسيه جوادالوبى تشان دزيب قتل فى قرية سابان فى بلدية خوسيه ماريا موريلوس، وقال البيان "ندين هذا الحادث ونطالب مكتب المدعى العام بالتحقيق. ونؤكد مجددا على التزامنا بضمان أن تكون الانتخابات سلمية".

ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد وتشير التوقعات إلى أن اليسارى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سيفوز باكتساح. وهذه الانتخابات واحدة من أعنف الانتخابات فى تاريخ المكسيك الحديث حيث قتل عشرات الساسة فى أنحاء البلاد.