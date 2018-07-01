اتفاق فى الأمم المتحدة على خفض موازنة عمليات السلام

أ ف ب

توصل أعضاء الأمم المتحدة، الأحد، إلى اتفاق ينص على تخصيص أقل من 7 مليارات دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية للأشهر الأثنى عشر المقبلة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".

وقال أحد هذه المصادر – رافضًا كشف هويته - "تم التوصل إلى اتفاق على اقتطاعات تبلغ 122 مليونا بحيث تكون الموازنة 6,689 مليارات دولار"، وبلغت الموازنة التى تم اقرارها العام الفائت 7.3 مليارات دولار، وللأمم المتحدة حاليا نحو 100 ألف جندى ينفذون 15 عملية سلام فى أنحاء العالم.