إصابة 9 أشخاص فى حادث طعن بمجمع سكنى للاجئين بـ"ايداهو" الأمريكية

رويترز

قالت الشرطة إن 9 أشخاص بينهم أطفال أصيبوا، وإن 4 منهم فى حالة حرجة إثر قيام رجل بطعن الناس بشكل عشوائى فى مجمع سكنى لعائلات لاجئين فى مدينة بويزى عاصمة ولاية ايداهو الأمريكية.

وأوضحت شرطة بويزى، فى بيان، أنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمى كينر (30 عاما)، قرب المجمع السكنى بعد الحادث الذى وقع حوالى الساعة 8:45 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلى، وقالت الشرطة، إن كينر، ليس لاجئا وهو من لوس انجليس، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معلوم، لكن الشرطة قالت إن "كينر" كان لديه سكن مؤقت فى المجمع وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة، وأظهرت سجلات السجون، اليوم الأحد، أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة فى سجن مقاطعة أدا، وأن 15 تهمة موجهة إليه منها 6 لإصابته طفلا و9 تهم بإحداثه إصابات متعمدة.

وقال بيل بونز قائد الشرطة، للصحفيين، إن بعض الضحايا كانوا فى شققهم، بينما كان البعض الآخر فى ساحة لانتظار السيارات، ولم يشر البيان إلى الدول التى ينتمى إليها هؤلاء اللاجئون، وأضاف بونز فى بيانه، "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا لكنه حادث فردى من شخص شرير هاجم أشخاصا دون سبب معلوم".