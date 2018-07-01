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الأحد، 01 يوليه 2018 10:59 م
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إسعاف المنوفية يوضح حقيقة إنزال مريض من السيارة وعدم إصطحابه للمستشفى

الأحد، 01 يوليه 2018 10:07 م
إسعاف المنوفية يوضح حقيقة إنزال مريض من السيارة وعدم إصطحابه للمستشفى سيارات إسعاف - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن مرفق إسعاف المنوفية، فى بيان له اليوم حقيقة فيديو متداول لمشاجرة، تم على إثرها إنزال مريض، من سيارة إسعاف،وعدم اصطحابه للمستشفى

وجاء نص البيان بأن أسعاف المنوفية تلقى إشارة استغاثة بحالة إغماء في قرية كفر داوود، دائرة مركز السادات، وعلى الفور تم الدفع بسيارة وصلت إلى مكان الاستغاثة  بعد 6 دقائق، وتم وضع الحالة داخل السيارة.

وأضاف البيان، أنه طبقا للتعليمات، يجب نقل الحالة لأقرب مستشفى لإجراءالإسعافات الأولية، وهي مستشفى منوف لكن أهل المريض رفضوا، وأصروا على نقله إلى شبين الكوم التعليمي، ما قد يهدد حياته، لبعد المسافة ،وباءت محاولات إقناع أهل المريض، بنقله إلى منوف بالفشل، ثم طلبوا إنزاله، ونقله بمعرفتهم وتم الرضوخ لرغبتهم وإنزال المريض، تجنبا لتفاقم المشكلة.

وكان نشطاء ومواقع إلكترونية تناقلوا فيديو، قالوا إنه يوضح رفض سيارة إسعاف نقل مريض بالمنوفية.

 

 

 


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