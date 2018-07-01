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الأحد، 01 يوليه 2018 08:41 م
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إسرائيليون يختطفون شابا فلسطينيا جنوب الضفة الغربية

الأحد، 01 يوليه 2018 07:09 م
إسرائيليون يختطفون شابا فلسطينيا جنوب الضفة الغربية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
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اختطفت قوات خاصة إسرائيلية، يوم الأحد، شابا من مكان عمله فى مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن المستعربين اقتحموا المقهى الذى يعمل فيه الشاب حسن محمد الزغارى (24عاما) من مخيم الدهيشة واعتقلوه واقتادته إلى جهة مجهولة، والزغارى أسير محرر قضى فى سجون الاحتلال نحو 5 أعوام.

والمستعربون هم أحد الوحدات الإسرائيلية الخاصة، أو فرق الموت، وهم جنود إسرائيليون يتنكرون بلباس فلسطيني، وتتشكل هذه المجموعات من جنود يتم انتقاؤهم ويخضعون لتدريبات خاصة، كما أنهم يدرسون على مدار سنوات تاريخ العرب والفلسطينيين ويتعلمون لغتهم وعاداتهم.

 


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اختطاف شاب فلسطينى

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