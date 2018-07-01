إحباط محاولة مجهولين لسرقة منطقة الكاب الأثرية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تكثف مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، بالتعاون مباحث شرطة السياحة والآثار، جهودها لكشف غموض تسلل مجهولين إلى منطقة الكاب الأثرية بعد محاولة فاشلة للسرقة.

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، بلاغاً، من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بقيام شخصين ملثمين بالتسلل إلى منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وحاول هذين الشخصين الدخول إلى المنطقة الأثرية التى تقع وسط منطقة جبلية ولكن تصدى لهما حراس المنطقة، وفرا هاربين.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشخصين كانا ملثمين بحوزتهما أسلحة آلية، ويستقلان سيارة دفع رباعى وحاولا الدخول إلى المنطقة بغرض السرقة، إلا أن وجود حراس الآثار بالمنطقة تسبب فى هرب الملثمين خوفاً من كشف أمرهما، ولم يتم اكتشاف سرقة بالمكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.