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أمن القليوبية يحرر طفلا بطوخ خطفه حداد لطلب فدية مليون جنيه

الأحد، 01 يوليه 2018 10:28 م
أمن القليوبية يحرر طفلا بطوخ خطفه حداد لطلب فدية مليون جنيه حمله أمنية - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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نجحت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث مديرية أمن الجيزة، فى عودة طفل خطفه حداد وشخص آخر وسيدة بقرية ميت كنانة بطوخ، وذلك أثناء اللهو أمام منزله، لطلب فدية مليون جنيه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغا من السيد عبد المنعم صاحب مصنع ألبان مقيم بقرية ميت كنانة بدائرة المركز، يفيد باختفاء نجله "يوسف" 3 سنوات يوم الخميس الماضى، وذلك أثناء لهوه أمام المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وبالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة شخصين وامرأة، استدرجوا الطفل من أمام المنزل لطلب فدية من والده، وبتكثيف جهود البحث تبين أن المتهم "سامى.ا" 41 سنة وكان يعمل بمصنع ألبان خاص بوالد الطفل، وطرد من العمل لوجود خلافات بينهما ومهنته حداد، وأخفى الطفل لدى شقيقته بمحافظة الجيزة، وذلك بالاشتراك مع متهم آخر وسيدة وجميعهم من قرية عرب الخلوة بمركز طوخ.


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