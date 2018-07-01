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الأحد، 01 يوليه 2018 01:27 م
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أسعار الذهب اليوم الأحد 1-7-2018 فى مصر

الأحد، 01 يوليه 2018 12:54 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 1-7-2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات الأحد 1-7-2018  بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصري، ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى حوالى 629 جنيها حتى الآن.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى

:

 

عيار 18: 539 جنيها

 

عيار 21: 629 جنيها

 

عيار 24: 718 جنيها

 

الجنيه الذهب:5032 جنيها

 

الأوقية: 1252 دولار.

 

سعر الذهب اليوم

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


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