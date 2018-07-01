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الأحد، 01 يوليه 2018 08:22 ص
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أستراليا تتخلى عن إقامة نصب لضحايا الطائرة الماليزية المفقودة منذ 2014

الأحد، 01 يوليه 2018 08:00 ص
أستراليا تتخلى عن إقامة نصب لضحايا الطائرة الماليزية المفقودة منذ 2014 رئيس وزراء أستراليا
بيرث (أ ف ب)
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تخلت السلطات الاسترالية، الاحد عن اقامة نصب تذكارى لركاب الطائرة الماليزية التى فقدت فى 2014 خلال قيامها بالرحلة رقم "ام اتش370" بين كوالالمبور وبكين، بسبب رفض عائلات هذا المشروع حاليا.

وكانت طائرة "البوينغ 777" اختفت فى الثامن من مارس 2014 وعلى متنها 239 شخصا، بعيد اقلاعها من كوالالمبور متوجهة الى بكين. ولم يعثر على الطائرة على الرغم من عمليتى بحث قبالة سواحل ولاية استراليا الغربية

وعبرت الحكومة والولاية الاستراليتان فى 2014 عن رغبتهما فى اقامة نصب فى بيرث. لكن عائلات بعض الركاب رفضت المشروع مؤكدة انها لن تفعل ذلك قبل العثور على الطائرة.

وقال رئيس وزراء الولاية مارك ماغوان ان "بعض الاقرباء يؤيدون المشروع بينما يشعر آخرون بالقلق". واضاف "تقرر انه من مصلحة الجميع عدم اقامة هذا النصب حاليا ونحن متأكدون بعد مشاورة العائلات الاسترالية، اننا اتخذنا القرار الصائب".

وقالت الاسترالية دانيكا ويكس التى استقل زوجها هذه الطائرة، لصحيفة "ذى ويست استراليان" أن الحكومتين "ما كان ينبغى أن تبذلا جهدا فى مسألة كهذه، بل فى البحث عن الطائرة".

وأضافت "عندما يعثرون على الطائرة، تتوضح الامور على الاقل ويمكننا اتخاذ قرار حول مكان لتشييد نصبا يمكننا زيارته".

 


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ضحايا الطائرة الماليزية المفقودة

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