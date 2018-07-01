أجراس كنيسة المعادي تعلن وصول البابا تواضروس ووزير الآثار لاحتفالية العائلة المقدسة

دقت أجراس كنيسة السيدة العذراء بالمعادى لتعلن وصول قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وذلك إيذانًا ببدء احتفالية رحلة العائلة المقدسة لمصر.
فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية للكنيسة وفتشت الشرطة النسائية الداخلين إلى مقر الاحتفال وتأكدت من وجود الدعوات بينما تولت الكشافة الكنسية عملية تنظيم الدخول.
ونصبت الكنيسة هيكلًا أمام النيل فوق السلم الذى هربت منه العائلة المقدسة، وذلك بحضور جمع غفير من الآباء الأساقفة والكهنة ومسئولى وزارتى السياحة والآثار.
كانت الكنيسة قد احتفلت بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من يونيو الماضى باحتفالية كبرى فى المتحف القبطى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة