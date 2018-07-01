أجراس كنيسة المعادي تعلن وصول البابا تواضروس ووزير الآثار لاحتفالية العائلة المقدسة

كتب سارة علام

دقت أجراس كنيسة السيدة العذراء بالمعادى لتعلن وصول قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وذلك إيذانًا ببدء احتفالية رحلة العائلة المقدسة لمصر.