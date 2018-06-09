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وزير يمنى: إنهاء الانقلاب سيقضى على معظم التطرّف وعلى المجتمع الدولى معاقبتهم

السبت، 09 يونيو 2018 04:00 ص
وزير يمنى: إنهاء الانقلاب سيقضى على معظم التطرّف وعلى المجتمع الدولى معاقبتهم جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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قال وزير الدولة لشئون مجلسى النواب والشورى اليمنى محمد الحميرى، إن إنهاء الانقلاب الحوثى فى اليمن سيقضى على معظم التطرّف وسيجعل المجتمع يتفرغ لتجفيفه تماما.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدولة لشئون مجلسى النواب والشورى محمد الحميرى، بعضو لجنة العقوبات الدولية براين فرناندو، حيث بحثا المستجدات التى تشهدها الساحة اليمنية والجرائم المتواصلة التى ترتكبها ميليشا الحوثى الانقلابية بحق المدنيين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وفى اللقاء أكد الوزير الحميرى ان اليمن لم تشهد كارثة إنسانية كالتى خلفها انقلاب ميليشيا الحوثى .. مشددا على ضرورة اتخاذ عقوبات دولية بحق هذه الميليشيات الطائفية نظير جرائمها بحق الشعب اليمنى .

وقال المسئول اليمنى إن" الانقلاب استباح آدمية الانسان واجتاح المحافظات، وقصف المدن والقرى عشوائيا وزرع الألغام الفرية فى الطرق والقرى والمراعى وفِى كل موقع حيوى وصولها اليه وأصبح ضحاياه الذين اكتووا مباشرة بهذه الأسلحة عشرات الآلاف مِمَّن بترت أطرافهم معظمهم من النساء والأطفال، بل إن الشعب اليمنى كله أصبح ضحية هذه المغامرة السلالية.

 


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