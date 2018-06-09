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وزير الأوقاف: من اقترب بغير حق من مال الوقف احترق به

السبت، 09 يونيو 2018 04:56 م
وزير الأوقاف: من اقترب بغير حق من مال الوقف احترق به الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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قال  وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف ومديرى مناطق الهيئة بديوان عام الهيئة بالدقي اليوم السبت ، إن مال الوقف مال أناس صالحين طاهرين آثروا ما عند الله على أنفسهم وعلى أبنائهم وذويهم ، والله (عز وجل) هو كفيل هذا المال وحافظه، فمن اقترب منه بغير حق احترق بما يأكله من سحت في الدنيا والأخرة ، فمال الوقف كمال اليتيم ، بل هو عين مال اليتيم والفقير والمسكين ، ورب العزة يقول في كتابه العزيز : “إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا” .
 
 وأضاف الوزير:" قد وضعنا خطة طموحة للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالهيئة فى جميع المجالات، باعتبار العنصر البشرى هو العنصر الأهم فى معادلة التطوير".
 
 وستبدأ هذه البرامج فور عطلة عيد الفطر المبارك، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة وإدارة الأزمات بالهيئة برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المهندس  سيد محروس و وكلاء الوزارة بالهيئة، وسمير الرفاعى، وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، وعبد الحكيم بهجات وكيل الوزارة لشئون البر والأوقاف، و المستشار  محمد النجار المستشار القضائي لوزارة الأوقاف ، وسنضم إليها أوائل الدورات من المتميزين الشباب .
 
 وتشمل الدورات التأهيلية : الشئون القانونية ، وشئون الملكية ، والشئون الهندسية، والشئون المالية ، والموارد البشرية .
 

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وزير الاوقاف

هيئة الاوقاف

عيد الفطر




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