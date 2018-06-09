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وزير الأوقاف: ما أثير عن رفع الأذان الشيعى كذب ومحض افتراء

السبت، 09 يونيو 2018 10:43 م
وزير الأوقاف: ما أثير عن رفع الأذان الشيعى كذب ومحض افتراء الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف
كتب لؤى على - تصوير حسام عاطف و محمود فخرى
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما نشر عن رفع الآذان الشيعى بالحسين كذب ومحض افتراء، وعلى من أشاع ذلك كان عليه التثبت قبل نشر الشائعات، مؤكدا أن هذا غير مسموح ولن نسمح به فجميع أئمة مساجد آل البيت منتقين بعناية فائقة، لافتا إلى أن ما تم تداوله كان لقارئ لا يتبع وزارة الأوقاف وقد توفى منذ فترة كما أن الأذان لم يكن بمساجد مصر .
 
وأضاف خلال كلمته بختام ملتقى الفكر الإسلامى، بساحة مسجد الحسين ،اليوم السبت، أنه تقرر استمرار الملتقيات الفكرية والثقافية بكافة ربوع مصر على غرار ملتقى الفكر الاسلامى بنفس العلماء والمفكرين.
 
 
 
 
 

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