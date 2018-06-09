"واس": وفاة وافد قفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إنه عند الساعة ٩:٢٠ من مساء الجمعة باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضى ما نتج عنه وفاته فور سقوطه ، وتم نقله إلى المستشفى.

وأكد المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه "جار استكمال إجراءات الاستدلال والتعرف على هويته، والتحقيق فى أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدى للحماية محيط بكامل السطح ".

من جانبها "أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أنه بعد الانتهاء من صلاة العشاء قام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام لصحن المطاف ما أدى لوفاته فى الحال رغم وجود سياج حديدى للحماية محيط بكامل السطح وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث ولا زال محل المتابعة."