ننشر استعدادات تموين القاهرة لعيد الفطر المبارك

كتب: ماجد تمراز

أعلن إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين بالقاهرة، استعداد المديرية للدفع بكميات احتياطية لأى منطقة يحدث بها شكوى أو قصور فى إسطوانات البوتاجاز خلال العيد.

وأكد "العسقلانى"، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم شن حملات على المخابز، للتأكد من إنتاج كامل للخبز مطابق للأوزان والمواصفات، مع زيادة الكميات المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

وأوضح أنه سيتم تشكيل حملات مشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة، والتفتيش على المحلات، خاصة التى تبيع الأسماك المملحة والطازجة، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة البيانات المدونة على السلع.