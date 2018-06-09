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مكرم محمد أحمد: إلزام جوجل وفيس بوك بضرائب إعلانات السوق المصرى مطلب هام

السبت، 09 يونيو 2018 08:16 م
مكرم محمد أحمد: إلزام جوجل وفيس بوك بضرائب إعلانات السوق المصرى مطلب هام الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيذهب للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد، للتشاور حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

 

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحديث حول وضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، وكان مطلبًا هامًا ويعد أمرًا جيدًا.

 

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب لأسامة هيكل، قد انتصرت لصناعة الصحافة، وذلك بوضع نص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، يفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" بدفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، وهو ما طالب به الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" فى ملاحظاته على مشروع القانون، التى استعرضها فى اجتماع مع اللجنة بمقر المؤسسة.


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