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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالمنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 07:54 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بالمنوفية حادث - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى عاطل مصرعه وأصيب شخص بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى حادث تصادم توكتوك بدراجة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفٍ ومصاب بدائرة مركز شبين الكوم .

 

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث، نتيجة تصادم دراجة نارية قيادة  "ج.ع.م" بدون عمل ومقيم دائرة مركز قويسنا، وتوك توك قيادة "ا.ح.ا" سائق توك توك ومقيم دائرة مركز شبين الكوم، وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة، وتسبب الحادث فى وفاة الأول متأثراً بإصابته  بكسر بالجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهه جنائية، إصابة الثانى بكدمات متفرقة بالجسم لم يستجوب، وحدثت تلفيات بالمركبتين وتم التحفظ عليهما .

 

وبسؤال والد المتوفى أكد مضمون ما جاء ونفى الشبه الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


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