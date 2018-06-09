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مصرع شخص مجهول الهوية فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بوادى النطرون

السبت، 09 يونيو 2018 11:22 ص
مصرع شخص مجهول الهوية فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بوادى النطرون حادث تصادم
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، صدمته سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 126 أسفل الكوبرى الدولى اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 126 أسفل الكوبرى الدولى اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول الهوية فى العقد الثانى من العمر للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة "ملاكي" قيادة "سامح .ع.ح" 40 سنة سائق ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة مما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد ، وورد تقرير المستشفى يفيد بوصول الجثة عبارة عن أشلاء ادعاء حادث تصادم.

بسؤال قائد السيارة المذكور قرر أنه أثناء سيره بسيارته بالطريق المشار إليه فوجئ باصطدام سيارة مجهولة، استمر قائدها بالسير دون توقف، بالمتوفى أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده وتوالى اصطدامه به مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم.


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