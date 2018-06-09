محمد صلاح يشعل حماس الجماهير باستاد القاهرة الدولى

كتب إبراهيم حسان

أشعل وجود الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، حماس الجماهير داخل استاد القاهرة الدولى، خلال نزول لاعبى المنتخب لأرض الاستاد لتأدية المران الأخير قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى مونديال كأس العالم 2018.

و شهد محيط ستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، استنفار أمنى، وتواجد مكثف للقوات الخاصة، ونشرت الأجهزة الأمنية خدماتها الأمنية فى محيط الاستاد والطرق المؤدية إليه، وذلك لتأمين التدريب النهائى لفريق المنتخب الوطنى لكرة القدم مساء اليوم، قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018.