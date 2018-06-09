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محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: مينفعش رئيس حى يطلب تبرع من جهة باسم المحافظة

السبت، 09 يونيو 2018 11:52 ص
محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: مينفعش رئيس حى يطلب تبرع من جهة باسم المحافظة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
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حذر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء، من مطالبة المجتمع المدنى بالإعلان عن تبرعات باسمه أو باسم المحافظة، موضحًا أن التبرعات المقدمة من أى جهة للأحياء، هى مساهمة مجتمعية من باب المصلحة لصاحب التبرع.

وقال محافظ القاهرة، خلال اجتماعه برؤساء الأحياء: "مينفعش رئيس حى يبعت يطلب من جهة تبرع ويقول إن ده فى إطار توجيهات المحافظ"، مشيرًا إلى قبول التبرعات وتسجيلها فى الدفاتر الرسمية للأحياء والمديريات، ولا تكون مشروطة بمصلحة، من قبل الحى أو المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن تبرعات المجتمع المدنى فى القاهرة، ساهمت فى تطوير شوارع وميادين هامة، منها منطقة الألفى بمربع القاهرة الخديوية، وشارع عباس العقاد بحى شرق مدينة نصر، وميدان الإسماعيلية بحى مصر الجديدة، وغيرها، وجميعها تبرعات ومساهمات عادت بالنفع على أصحاب المحال التجارية الموجودة بتلك المناطق، فزادت قيمتها وقيمة العقارات المجاورة لها.

 


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