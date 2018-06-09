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لافروف: قمة ترامب وكيم جونج أون تتناول اتفاقية السلام بين الكوريتين

السبت، 09 يونيو 2018 12:09 م
لافروف: قمة ترامب وكيم جونج أون تتناول اتفاقية السلام بين الكوريتين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
تشينجداو (أ ش أ)
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قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إن القمة القادمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، ستتناول قضية معاهدة السلام بين سول وبيونج يانج.

وأضاف لافروف - فى تصريح اليوم السبت - "أن "ترامب وكيم" سيبحثان من بين أمور أخرى معاهدة السلام، لذلك كل شىء يتطور وفقا لخريطة الطريق الروسية الصينية".

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن أنه سيلتقى بالزعيم الكورى الشمالى فى سنغافورة يوم 12 يونيو الجارى.

وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن ترامب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، مضيفا "يدرك الرئيس أن لدى كوريا الشمالية رغبة فى ضمان أمنها، وهو مستعد لضمان أن تكون كوريا الشمالية التى تتخلى عن أسلحة الدمار الشامل آمنة".

كما أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الحكومة اليابانية، إمكانية توقيع اتفاق حول إنهاء الحرب الكورية خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب "آمل بأن تمثل القمة فى سنغافورة مستقبل أفضل لكوريا الشمالية والعالم".

 

 


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