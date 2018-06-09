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كندا توقف مساعدة القوات الكردية فى العراق

السبت، 09 يونيو 2018 07:09 ص
كندا توقف مساعدة القوات الكردية فى العراق عناصر من القوات الكردية
اوتاوا /أ ش أ/
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أوقفت القوات الخاصة فى الجيش الكندى تقديم المساعدة أو التدريب لمقاتلى البشمركة الأكراد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الكندية .

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم السبت - إن "مجموعة العمليات الخاصة تعاونت مع الوحدات الأمنية الكردية العراقية فى الماضي" من أجل وقف تقدم مقاتلى تنظيم "داعش".

وأضافت الوزارة أن هذه المساعدة ساهمت "فى نجاح قوات الأمن العراقية" فى تحرير الموصل وكذلك جيب الحويجة آخر مركز حضرى كبير للتنظيم فى العراق فى أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع "إن الوحدات التى تقوم القوات الخاصة الكندية حاليا بتقديم المشورة والمساعدة لها (فى العراق) ليست تحت قيادة البشمركة".

وفى إطار العمليات العسكرية للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش، زادت كندا ثلاث مرات عديد قواتها الخاصة فى فبراير 2016 ليصل العدد إلى 210.

فى أكتوبر الماضي، قررت الحكومة الكندية، على خلفية توترات بين الجيش العراقى والمقاتلين الأكراد، تعليق المساعدات العسكرية للقوات المحلية.

 


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