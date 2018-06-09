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كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل قتل طالب السياحة والفنادق بالهرم

السبت، 09 يونيو 2018 07:26 ص
كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل قتل طالب السياحة والفنادق بالهرم جثة الضحية
كتب بهجت أبو ضيف
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8 أيام مضت على مقتل طالب ذبحا على يد مجهولين، والاستيلاء على التوك توك الذى كان يقوده بالهرم، فى الوقت الذى يسارع فيه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الزمن للكشف عن هوية المتهمين، خاصة بعد أن أكدت التحريات أنهم وراء ارتكاب عدد من جرائم سرقة مركبات التوك توك بالإكراه، التى شهدتها المحافظة الأونة الأخيرة .
الضحية
الضحية

 

وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذى شهدته منطقة كفر غطاطى بالهرم، تم التوصل لها من خلال فحص كاميرات المراقبة،  حيث ذكرت أن عصابة مكونة من 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث كانوا يستقلون سيارة ميكروباص بحثا عن سائق توك توك لسرقته، وفور مشاهدتهم المجنى عليه، أثناء قيادته التوك توك الذى يعمل عليه، استوقفه اثنين منهم، وطلبوا منه توصيلهما إلى طريق كرداسة، وفور وصولهم إلى منطقة خالية من المارة، هدداه المتهمين بآلة حادة، للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجنى عليه قاومهما، فاعتديا عليه مما أسفر عن فقد وعيه.

 

وأضافت المصادر أن المتهمين نقلوا الضحية بواسطة السيارة الميكروباص،  وأعادوه إلى الطريق الزراعى بقرية كفر غطاطى، بالقرب من المدرسة الاعدادى الخاصة بالقرية، حيث واصلوا الإعتداء عليه بعد استعادة المجنى عليه لوعيه، وعندما حاول الضحية الهرب تتبعوه ثم سددوا له عدة طعنات، وتركوه يصارع الموت وفروا هرابين بواسطة السيارة الميكروباص.

جثة الضحية
جثة الضحية

وقالت المصادر أن كاميرات المراقبة الخاصة بشركة بطريق كرداسة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة الإعدادية كشفت عن تفاصيل الحادث، وتكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهمين.

وذكر "أحمد عادل" جار المجنى عليه أن حالة من الحزن سادت بين أهالى قرية كفر غطاطى، عقب مقتل المجنى عليه، خاصة أنه كان يتمتع بسمعة طيبة، مطالبا بسرعة القبض على الجناة.

وأضاف أن المتهمين استغلوا هدوء حركة المارة بالطريق الزراعى المجاور للمدرسة الإعدادى بالقرية لارتكاب الجريمة، حيث أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن والد المجنى عليه رفض تلقى العزاء لحين القبض على الجناة.

المجنى عليه
المجنى عليه

 

أحداث الجريمة تلقى بها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية كفر غطاطى، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين مقتل " إسلام خالد" 18 سنة، طالب بأحد معاهد السياحة والفنادق، مصابا بعدة طعنات بجسده، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة، وصرحت بدفنها عقب تشريحها، وتولت التحقيق.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح

قتل مع سبق الاصرار واستعمال القسوة والوحشية

اثق فى قدرات البوليس المصرى الفائقة بالكشف عن الجناة قريبا . ويجب عقابهم بالاعدام شنقا لارتكابهم هذه الجريمة البشعة .

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