video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو يؤكد ضلوع قطر فى تأجيج احتجاجات الأردن والتحريض على الفوضى

السبت، 09 يونيو 2018 03:04 م
فيديو يؤكد ضلوع قطر فى تأجيج احتجاجات الأردن والتحريض على الفوضى احتجاجات الأردن
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تداول عدد من النشطاء ومواقع إخبارية سعودية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يقدم دلائل ضلوع نظام الحمدين فى قطر فى تأجيج الاحتجاجات فى الأردن والتحريض على العنف.

وتبرز أحداث الفيديو سعى قطر للتهويل من احتجاجات الأردن لإحداث الفوضى، رغم سعى الملك عبد الله الثانى للتهدئة وإعلانه رفض قرار الحكومة، إلا أن قناة الجزيرة صورت الاحتججات على أنها ثورة شعبية.

كما رصدت الكاميرات مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلاله، وهو يحرض الأردنيين على الاحتجاج، وذلك لخلق ربيع فوضوى فى الأردن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيصل سليمان أبومزيد يكتب: رسالة من عربى لشعب الأردن

الجار الله: الدول الخليجية ستقف مع الأردن بمساعدات لإقامة مشروعات تنموية

"رباعية الإنقاذ تمنح الأردن طوق نجاة".. خادم الحرمين الشريفين يدعو لقمة طارئة فى مكة لبحث سبل اجتياز عمان للأزمة الاقتصادية.. الإمارات والكويت ضمن المشاركين بعد استجابة سريعة.. وإشادة واسعة بمبادرة الملك سلمان

رابطة العالم الإسلامى تثمن دعوة الملك سلمان بعقد قمة لدعم الأردن

هيئة كبار العلماء تثمن دعوة الملك سلمان لعقد اجتماع لدعم الأردن

الاردن

قطر

قناة الجزيرة

احتجاجات الاردن

الملك عبد الله الثانى




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير الكيان الصهيوني و كلابهم الضالة اعداء الوطن العربي

ماذا تنتظرون من كلاب عائلة ال حمد القذرة النجسة القطرية مرتزقة الكيان الصهيوني

للاسف كثير من الشعب العربي بيفهموا متاخر لان الشعب المصري و الحكومة المصرية نصحت كل الوطن العربي من هذه العائلة القذرة ال حمد من ايام الرئيس مبارك ولكن لم يفهموا غير متاخر . و نفس الشئ نصحهوم من الخنزير التركي القردخان خنزير و مرتزقة الكيان الصهيوني و مخابرات العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية ضد الوطن العربي ولكن للاسف ايضا لم يستوعبوا النصيحة و جريو و عملو مشاريع استثمارية في تركيا و وقفو مع هذه الخنزير المرتزقة عدو الاسلام و الوطن العربي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة