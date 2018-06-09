فيديو يؤكد ضلوع قطر فى تأجيج احتجاجات الأردن والتحريض على الفوضى

تداول عدد من النشطاء ومواقع إخبارية سعودية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يقدم دلائل ضلوع نظام الحمدين فى قطر فى تأجيج الاحتجاجات فى الأردن والتحريض على العنف.
وتبرز أحداث الفيديو سعى قطر للتهويل من احتجاجات الأردن لإحداث الفوضى، رغم سعى الملك عبد الله الثانى للتهدئة وإعلانه رفض قرار الحكومة، إلا أن قناة الجزيرة صورت الاحتججات على أنها ثورة شعبية.
كما رصدت الكاميرات مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلاله، وهو يحرض الأردنيين على الاحتجاج، وذلك لخلق ربيع فوضوى فى الأردن.
#مداد_نيوز| #قطر إمارة الخيانة.. نقدم لكم دلائل تورط نظام الحمدين في التحريض على العنف بـ #الأردن. pic.twitter.com/4gIEsKeTtC— مداد نيوز (@Midad_News) June 9, 2018
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد خنازير الكيان الصهيوني و كلابهم الضالة اعداء الوطن العربي
ماذا تنتظرون من كلاب عائلة ال حمد القذرة النجسة القطرية مرتزقة الكيان الصهيوني
للاسف كثير من الشعب العربي بيفهموا متاخر لان الشعب المصري و الحكومة المصرية نصحت كل الوطن العربي من هذه العائلة القذرة ال حمد من ايام الرئيس مبارك ولكن لم يفهموا غير متاخر . و نفس الشئ نصحهوم من الخنزير التركي القردخان خنزير و مرتزقة الكيان الصهيوني و مخابرات العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية ضد الوطن العربي ولكن للاسف ايضا لم يستوعبوا النصيحة و جريو و عملو مشاريع استثمارية في تركيا و وقفو مع هذه الخنزير المرتزقة عدو الاسلام و الوطن العربي