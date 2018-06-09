فيديو يؤكد ضلوع قطر فى تأجيج احتجاجات الأردن والتحريض على الفوضى

كتب مصطفى عنبر

تداول عدد من النشطاء ومواقع إخبارية سعودية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يقدم دلائل ضلوع نظام الحمدين فى قطر فى تأجيج الاحتجاجات فى الأردن والتحريض على العنف.

وتبرز أحداث الفيديو سعى قطر للتهويل من احتجاجات الأردن لإحداث الفوضى، رغم سعى الملك عبد الله الثانى للتهدئة وإعلانه رفض قرار الحكومة، إلا أن قناة الجزيرة صورت الاحتججات على أنها ثورة شعبية.

كما رصدت الكاميرات مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلاله، وهو يحرض الأردنيين على الاحتجاج، وذلك لخلق ربيع فوضوى فى الأردن.