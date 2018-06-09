فيديو.. وصول محافظ المنوفية السابق وآخرين لنظر أولى جلسات محاكمتهم بقضية الرشوة

كتب سليم على

وصل منذ قليل، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لمقر محكمة شمال الجيزة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم، بتهمة التورط فى جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليون و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبي.

ويُحاكم فى القضية أيضا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.



المتهمين بقضية الرشوة داخل القفص



المتهمين بقضية الرشوة



محافظ المنوفية المتهم داخل القفض ويتحدث مع محاميه



محافظ المنوفية واحد المتهمين بقضية الرشوة