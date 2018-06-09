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فيديو جراف.. كيف تحصل على خدمات العلاج على نفقة الدولة؟

السبت، 09 يونيو 2018 04:00 م
فيديو جراف.. كيف تحصل على خدمات العلاج على نفقة الدولة؟ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام
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يمثل العلاج على نفقة الدولة اهتماما كبيرا لما يقرب من 35% من المصريين مصنفين كمواطنين غير قادرين يستوجبون العلاج من الأمراض المختلفة.
 
"اليوم السابع" يقدم فى الفيديو التالى آليات الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
 
1ـ التوجه لأقرب مستشفى تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة
2ـ توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء المستشفى
3ـ تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبى للمريض
4ـ يتم إرسال أوراق المريض (صورة بطاقة رقم قومى + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبى + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.
5ـ يقوم الموظف المختص بتسجيل بيانات المريض.
6ـ ملء نموذج إلكترونى عن طريق الشبكة القومية لنفقة الدولة.
7ـ معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا.
8ـ يتم اتخاذ القرار  وإصداره حتى يتمكن المريض من العلاج.
9ـ إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول
10ـ يتوجه المريض  للمستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة .

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