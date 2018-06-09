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غدًا.. بعثة المنتخب تغادر إلى روسيا من مبنى 2 بالمطار بدلًا من صالة 4

السبت، 09 يونيو 2018 10:53 م
غدًا.. بعثة المنتخب تغادر إلى روسيا من مبنى 2 بالمطار بدلًا من صالة 4 مران المنتخب
كتب محمود عبد الغنى
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أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه سيتم إنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى غدا الأحد، من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار، بدلا من صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.
 
 
وأضافت المصادر، أنه بعثة المنتخب سوف تنهى إجراءات السفر من مبنى 2 الجديد، نظرا لأن المبنى مخصص لإنهاء إجراءات سفر ووصول السياحة الروسية بعد اتفاقات عقدت بين الجانب المصرى والروسي لعودة السياحة الروسية، وهو إجراء يتم اتخاذه على جميع الرحلات من وإلى روسيا .
 
جدير بالذكر أن بعثة المنتخب الوطني سوف تغادر القاهرة صباح غدا الأحد متجهة إلى روسيا علي طائرة خاصة للمشاركة فى مونديال كأس العالم.
 
 
 
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء تقدم مصر و طموحهم

مفيش شئ بعيد عن قدرة ربنا عزة و جل

ياسلام لو الفراعنة عادو بالكاس الي مصر سوف تكون عودة تاريخ اجدادنا للازدهار علي الارض مرة ثانية . مفيش شئ بعيد عن قدرة رب العزة

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