غدًا.. بعثة المنتخب تغادر إلى روسيا من مبنى 2 بالمطار بدلًا من صالة 4

كتب محمود عبد الغنى

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه سيتم إنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى غدا الأحد، من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار، بدلا من صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.

وأضافت المصادر، أنه بعثة المنتخب سوف تنهى إجراءات السفر من مبنى 2 الجديد، نظرا لأن المبنى مخصص لإنهاء إجراءات سفر ووصول السياحة الروسية بعد اتفاقات عقدت بين الجانب المصرى والروسي لعودة السياحة الروسية، وهو إجراء يتم اتخاذه على جميع الرحلات من وإلى روسيا .

جدير بالذكر أن بعثة المنتخب الوطني سوف تغادر القاهرة صباح غدا الأحد متجهة إلى روسيا علي طائرة خاصة للمشاركة فى مونديال كأس العالم.

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