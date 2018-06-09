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غادة والى: انخفاض نسبة مشاهد التدخين فى الأعمال الدرامية لـ 6%

السبت، 09 يونيو 2018 11:32 ص
غادة والى: انخفاض نسبة مشاهد التدخين فى الأعمال الدرامية لـ 6% غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يواصل  المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى التضامن الاجتماعى  ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،  رصده مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدارمية خلال شهر رمضان ،حيث تم رصد 1498  مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالى 33  ساعة ، منها 1180 مشهد تدخين بإجمالى 25 ساعة  و318  مشهد تعاطى مخدرات بإجمالى 8 ساعات .
 
ويمثل ذلك نسبة 6% من إجمالى المساحة الزمنية لمشاهد التدخين فى الوقت الذى كانت فيه النسبة 13% العام الماضى  و2 % من إجمالى المساحة الزمنية لمشاهد التعاطى وكانت العام الماضى  4% ،  خلال الثلاثة اسابيع الأولى  من شهر رمضان، كما تشير البيانات الأولية أيضا  إلى خلو  الأعمال حتى الآن من مشاهد تعاطى وتدخين الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد ترويج لمنتجات التبغ بصوة مباشرة.
 

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