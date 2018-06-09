video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمومية مصر الجديدة للإسكان: 1.1 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة العام المقبل

السبت، 09 يونيو 2018 07:00 م
عمومية مصر الجديدة للإسكان: 1.1 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة العام المقبل المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

عقدت اليوم السبت، الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019، برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير.

 

وقال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، فى كلمته، إن الشركة تستهدف إيرادات تصل لنحو 1.1 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل 928 مليون جنيه  العام المالى الماضى.

 

ولفت أنه تبلغ الأجور خلال عام الموازنة  107.3 مليون جنيه، مقابل 93.1 مليون جنيه، كما قدرت الشركة الفائض بنحو 283.9 مليون جنيه، مقابل  348.8 مليون جنيه العام الماضى.

 

وتستهدف الشركة دعم الاستثمار بنحو 61,5 مليون جنيه العام المقبل.

 

واستعرض الديب، أبرز ما شهدته الشركة من أحداث خلال العام المالى الجارى، وتأثيره على العام المالى المقبل.

 

واستعرض الإنجاز الذى حققته الشركة فى النزاع مع أحد رجال الأعمال، موضحًا أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا فى النزاع بينها وبين رجل الأعمال على قطعة أرض بمساحة 280 فدانا.

 

وأضاف هانى الديب، أنه يتبقى حكم قضائى فى محكمة النقض لإنهاء النزاع تمامًا، وتأكيد أحقية الشركة فى الأرض خاصة بعدما أيدت المحكمة الدستورية العليا أحقية الشركة فى الأرض، وكذلك رفض الشهر العقارى تسجيل الأرض لصالحه بعدما تم رفض دعوى صحة التوقيع التى رفعها لإثبات ملكية الأرض.

 

وأشار إلى أن الشركة تمتلك الأرض بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وأن صحة عقد رجل الأعمال مع وزارة الزراعة تم إبطاله من المحكمة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر الجديدة للإسكان تخطط لبناء مشروعات عقارية جديدة بهليوبوليس

فى بيان للبورصة.. مصر الجديدة للإسكان تؤكد أحقيتها فى 280 فدانا بهليوبوليس

مصر الجديدة للاسكان

القابضة للتشييد

هانى الديب

محمود حجازى




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة