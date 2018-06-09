عمومية مصر الجديدة للإسكان: 1.1 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة العام المقبل

عقدت اليوم السبت، الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019، برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير.

وقال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، فى كلمته، إن الشركة تستهدف إيرادات تصل لنحو 1.1 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل 928 مليون جنيه العام المالى الماضى.

ولفت أنه تبلغ الأجور خلال عام الموازنة 107.3 مليون جنيه، مقابل 93.1 مليون جنيه، كما قدرت الشركة الفائض بنحو 283.9 مليون جنيه، مقابل 348.8 مليون جنيه العام الماضى.

وتستهدف الشركة دعم الاستثمار بنحو 61,5 مليون جنيه العام المقبل.

واستعرض الديب، أبرز ما شهدته الشركة من أحداث خلال العام المالى الجارى، وتأثيره على العام المالى المقبل.

واستعرض الإنجاز الذى حققته الشركة فى النزاع مع أحد رجال الأعمال، موضحًا أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا فى النزاع بينها وبين رجل الأعمال على قطعة أرض بمساحة 280 فدانا.

وأضاف هانى الديب، أنه يتبقى حكم قضائى فى محكمة النقض لإنهاء النزاع تمامًا، وتأكيد أحقية الشركة فى الأرض خاصة بعدما أيدت المحكمة الدستورية العليا أحقية الشركة فى الأرض، وكذلك رفض الشهر العقارى تسجيل الأرض لصالحه بعدما تم رفض دعوى صحة التوقيع التى رفعها لإثبات ملكية الأرض.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك الأرض بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وأن صحة عقد رجل الأعمال مع وزارة الزراعة تم إبطاله من المحكمة.