عبدالله النجار:"الفقهاء أجازوا إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأيام"

أكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن الفقهاء قالوا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأيام.

وأضاف خلال ملتقى الفكر الإسلامى بجوار مسجد الحسين، أن زكاة وصدقة الفطر تطهر صوم الإنسان من بعض الخطايا، وهذه الصدقة من تمام النعمة لتطهير الإنسان من بعض النقائص فى الصوم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لها تاريخ دعوى كبير، ونجحت فى إقامة ملتقى الفكر الإسلامى منذ بداية شهر رمضان، مشددا على أنه بظهور فجر يوم العيد يجب إخراج صدقة الفطر، ولو آخرها عن صلاة العيد فهى صدقة عادية.