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ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالمنيا

السبت، 09 يونيو 2018 10:40 م
ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مركز مغاغة من إلقاء القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية .

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يفيد ورود معلومات تفيد قيام كلا من  "محمد . ع. ع"   22 سنه عاطل و"بلال .ا م" 17 سنة عاطل، و"أنور .ر ف" 22 سنة عاطل من مغاغة، لتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية، متخذين من  دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات، أقراوا بصحتها وبتطوير مناقشتهم أقرورا بقيامهم بارتكاب 6  وقائع وبالعرض على  مدير الأمن، كلف إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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