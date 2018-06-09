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ضبط 2521 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 09 يونيو 2018 10:44 ص
ضبط 2521 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالغربية حبس
الغربية ــ عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن  ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3 هاربين  من جناية "سلاح ومخدرات وعاهة"  و721 هاربا من  أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى و85 محكوم عليه فى المستأنف، وضبط 1669  هاربا من أحكام غرامات و42 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 2521   وتحصيل 76430 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.


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