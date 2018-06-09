ضبط عاطل لسرقته سلسلة فضية من طالب وآخر بحوزته مخدرات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط عاطل سرق سلسلة فضية من طالب ثانوى بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، بلاغاً من المدعو "إبراهيم . م" طالب بمدرسة الميناء الثانوية ومقيم شارع المدارس – أول الغردقة عن تضرره من أحد الأشخاص لخطفه السلسلة الفضية خاصته حال سيره بشارع المدارس .

بإجراء التحريات السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو " مسلم . خ " عاطل ومقيم شارع الباشا – أول الغردقة السابق اتهامه فى القضية رقم 7593/2015 جنح قسم أول الغردقة " مخدرات " تم ضبطه .

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6291 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

من جانب آخر، تبلغ لقسم شرطة رأس غارب من المدعو "هارون .ع " مقيم شارع محطة الكهرباء – رأس غارب عن اكتشافه سرقة جمالون حديد من داخل المخزن الملحق بالمسكن خاصته عن طريق فسخ قفل الباب.

بإجراء التحريات السرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو عاطل ومقيم شارع الحرية – رأس غارب و السابق اتهامه في عدد 4 قضايا " ضرب – قتل –حريق عمد و قتل " تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1065 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وجاري العرض النيابة العامة.

من جانب أخر، تمكنت مباحث ثان الغردقة من ضبط عاطل ومقيم منفلوط – أسيوط بحوزته عدد 8 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 80 جرام ومبلغ مالى 450 جنيها وهاتف محمول عند تواجده بمنطقة الملاحة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5462 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .