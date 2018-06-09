ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة 57 قضية سلاح نارى غير مرخص، ومواد مخدرة، ونفذت 338 حكما قضائيا خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة التى تم شنها بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، واستهدفت أيضا بولاق الدكرور وإمبابة، وفيصل، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تحرير 112 قضية تموينية، ضبط بها كميات من الدواجن واللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تمت إزالة 565 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.