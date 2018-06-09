صور.. جواتيمالا تسعى لتحديد هويات ضحايا بركان " فويجو"

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يعكف العشرات من العاملين فى "المعهد الوطنى للطب الشرعى" فى جواتيمالا، للتعرّف على هويات الضحايا الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو"، وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو" فى جواتيمالا إلى 109 قتيلا، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الاسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة .

واجتمع أعضاء معهد علوم الطب الشرعى فى جواتيمالا، على تحديد هوية ضحايا بركان فويجو الذين أجروا مقابلات مع أقارب المفقودين أعقاب ثورة البركان.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطب الشرعى فى جواتيمالا، إن عدد القتلى جراء ثوران بركان هائل فى البلاد ارتفع يوم الخميس إلى 109، وثوران البركان يوم الأحد الماضى هو الأكبر منذ أربعة عقود.