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صور.. جواتيمالا تسعى لتحديد هويات ضحايا بركان " فويجو"

السبت، 09 يونيو 2018 06:47 ص
صور.. جواتيمالا تسعى لتحديد هويات ضحايا بركان " فويجو" محاولات تحديد هويات ضحايا بركان
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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يعكف العشرات من العاملين فى "المعهد الوطنى للطب الشرعى" فى جواتيمالا، للتعرّف على هويات الضحايا الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو"، وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويجو" فى جواتيمالا إلى 109 قتيلا، فى الوقت الذى تواصل فيه فرق الاسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة .

واجتمع أعضاء معهد علوم الطب الشرعى فى جواتيمالا، على تحديد هوية ضحايا بركان فويجو الذين أجروا مقابلات مع أقارب المفقودين أعقاب ثورة البركان.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطب الشرعى فى جواتيمالا، إن عدد القتلى جراء ثوران بركان هائل فى البلاد ارتفع يوم الخميس إلى 109، وثوران البركان يوم الأحد الماضى هو الأكبر منذ أربعة عقود.

 

 

 

 


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ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان فويجو فى جواتيمالا إلى 109 قتيلا

جواتيمالا

أخبار جواتيمالا

هويات ضحايا البركان

بركان فويجو




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