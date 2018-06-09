صور.. "اليوم السابع" يرصد أكبر جدارية بالأقصر لدعم منتخب مصر بكأس العالم

يرصد "اليوم السابع"، أكبر جدارية لدعم المنتخب المصرى ومحمد صلاح فى كأس العالم بروسيا، والتى أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة شمال الأقصر، عن تنفيذها بطوال 112 مترًا بمحيط الملعب الخاص بالنادى الاجتماعى لمدينة طيبة، والتى أعلن عنها المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة شمال الأقصر.

وأضاف رئيس الجهاز – إن تلك الفترة من تاريخ مصر الرياضى توجب على كل مصرى أن يدعم منتخب وطنه لرفع اسم هذا البلد عاليًا، وتشجيع لاعبى المنتخب وتقديم الدعم المعنوى لهم حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم على أرض الملعب.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن جهاز مدينة طيبة عمد خلال السنوات الماضية إلى استخدام الفن بمختلف أنواعه لتجميل المدينة بطريقة غير تقليدية ومبتكرة وهذا ما تم تنفيذه بواسطة مهندسى الديكور بالمدينة.

كما أوضح المهندس عصران عبد الفتاح، مدير إدارة التجميل بجهاز مدينة طيبة، أن جدارية «المنتخب المصرى» تم تنفيذها من منطلق تقديم الدعم المعنوى للاعبى المنتخب، حيث إن الجدارية تحوى مشاهد تحاكى وجوه محبى ومشجى الكرة، هذا بالإضافة إلى لوحة عملاقة للاعب المصرى محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول وأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.

وأضاف أن تنفيذ الجدارية تطلب العمل على مدار 3 أشهر متواصلة، وذلك حتى يتم إخراجها بالصورة والمستوى المطلوب، والراقى الذى يتناسب مع باقى الأعمال الفنية والتجميلية بالمدينة، ولفت إلى أن الجدارية تم تنفيذها على جدار حائط المشجعين بالنادى الاجتماعى، وتطل على ملعب كرة القدم مباشرةً مما يعطى الناشئين دفعى قوية حول حلم الوصول، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وفى السياق ذاته، أثنى الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر على المبادرة التى نفذها جهاز مدينة طيبة لدعم المنتخب المصرى فى روسيا، مؤكداً أن دعم المنتخب يعد واجباً وطنياً، مثمناً تلك المبادرة التى وصفها بـ«المتميزة» وداعياً كافة جموع الشعب المصرى إلى دعم المنتخب المصرى ومساندته حتى يتمكن من تحقيق الفوز.

وأضاف محافظ الأقصر، أن سلطات المحافظة قد أنهت استعداداتها لنهائيات كأس العالم، حيث سيتم فتح مراكز الشباب وتوفير عدد كبير من الشاشات لعرض المباريات.



شاهد أكبر جدارية بالأقصر لدعم محمد صلاح ومنتخب مصر بكأس العالم



جهاز مدينة طيبة بالأقصر يقيم جدارية لدعم المنتخب المصرى بطول 112 مترا



المحافظ يعلن فتح مراكز الشباب لمشاهدة مباريات المنتخب بروسيا



مشاهد للشعب المصرى خلال تشجيعه المنتخب



نقش لكأس العالم على جدارية نادى طيبة الاجتماعى



جانب من دعم المنتخب بجدارية ضخمة بالأقصر



نادى طيبة الاجتماعى يتزين برسومات مميزة